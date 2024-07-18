Скинул фрукты с прилавка: известна причина, почему продавец напал с ножом на покупателя в Москве

Выяснилась причина, из-за которой сотрудник продуктового магазина накинулся на покупателя с ножом. Об этом сообщает mk.ru.

Происшествие случилось в продовольственном супермаркете в Москве около 17 часов на улице Юных Ленинцев. Как сообщает издательство, работники магазина сразу же заметили странное поведение покупателя. Якобы неизвестный мужчина цеплял сотрудников и агрессивно себя вел: он стал лезть и приставать к женщине, сидевшей за кассой.

За что, как утверждают работники, ему было сделано предупреждение. Покупатель разозлился, услышав замечание в свой адрес, и скинул фрукты с прилавка. Сотрудник магазина не выдержал такой агрессии и накинулся на бунтовщика с ножом, ранив его в шею. После чего, по словам работников магазина, пострадавший был доставлен в больницу. Нападавшего задержали и выясняли, что он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В ближайшее время станет известно, какое его ждет наказание.

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