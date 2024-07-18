В Подмосковье 16-летний школьник едва не погиб, когда дарил цветы подруге

В Подмосковье школьник случайно ранил себя ножом, когда готовил подарок для юной возлюбленной. 16-летний парень преподнес даме сердца букет цветов и решил эффектно снять ненужную упаковку.

Как пишет mk.ru, подросток взял в руки садовый нож, чтобы срезать ленты, и случайно споткнулся. Из-за непроизвольного взмаха рукой острое лезвие вонзилось ему между плечом и ключицей.

Мальчик потерял сознание от болевого шока и потери крови. Его подруга вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали.

Юноше потребовалась экстренная операция, но жизненно важные органы оказались не задеты.

Ранее жительница подмосковного Дмитрова обратилась за помощью в полицию и сообщила, что ее 15-летнего сына жестоко избил пьяный мужчина. Ему показалось, что подросток «неправильно» воспитывает свою сестру.