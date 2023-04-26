Схватил за голову и поднял в воздух: в зоопарке Турции верблюд чуть не съел 8-летнего ребенка

В зоопарке Турции верблюд чуть не съел 8-летнего ребенка. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

Известно, что мальчик хотел детально рассмотреть животное, поэтому подошел слишком близко. Сотрудники зоопарка неоднократно предупреждали его о необходимой дистанции, однако ребенок игнорировал рекомендации. Все это привело к тому, что верблюд схватил мальчика за голову и поднял в воздух.

Услышав крики сына, отец незамедлительно бросился ему на помощь и вызволил наследника из пасти животного. После этого потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В данный момент сотрудники зоопарка обсуждают дальнейшую судьбу верблюда. Скорее всего, его усыпят. Подобное является стандартной практикой в случае нападения животного на человека.

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