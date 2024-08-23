Силовики провели успешный штурм ИК-19 в Волгоградской области

Штурм ИК-19 в Суровикино Волгоградской области окончен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спецназу понадобилось полчаса, чтобы обезвредить захватчиков, и спасти заложников. Отмечается, что штурм колонии начался примерно в 16:00.

В публикации также сказано, что в ходе операции один из захватчиков предпринял попытку подорвать себя с помощью «жилета смертника», однако система не сработала и спецназ его ликвидировал.

Известно, что заложники во время штурма не пострадали.

Напомним, днем 23 августа заключенные из числа иностранных граждан в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

Нападавшие называют себя членами ИГИЛ* (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014). СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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