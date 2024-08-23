Муфтий объяснил, почему нельзя вести переговоры с захватившими колонию под Волгоградом

Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад высказался о переговорах с захватившими заложников в колонии под Волгоградом. В беседе с РИА Новости мужчина заявил, что переговоры вести нельзя и порассуждал на эту тему.

«Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того, как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы», – убежден муфтий.

Бата Кифах Мохамад считает, что к преступникам нужно принимать самые суровые меры.

Напомним, что 23 августа 2024 года произошел захват колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Четверо заключенных сделали это во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00. Они подтвердили причастность к террористической организации и заявили, что «мстили за братьев». Захватчики ранили пятерых, и еще минимум двоих убили. После они потребовали вертолет и 2 миллиона долларов. В случае преследования они пригрозили, что убьют заложников.

Ранее мы писали о том, что один из пяти террористов, захвативших заложников в ИК-19, до смерти забил прохожего.