Три сотрудника убиты, четверо в заложниках: заключенные захватили колонию в Волгоградской области

В Волгоградской области заключенные захватили колонию №19. Сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что произошел бунт.

По данным источника Mash, злоумышленники убили как минимум трех сотрудников. Четверых человек взяли в заложники, двое числятся пострадавшими. Одним из заложников, предварительно, является начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов.

Отмечается, что захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Участвовали четыре человека – один из них террорист. Колония находится в городе Суровикино в 150 км от Волгограда.

Сейчас к месту случившегося стягиваются силовики. Другие подробности уточняются. В исправительной колонии объявлен режим ЧС.

Напомним, что в июне террористы захватили СИЗО в Ростовской области. Их было шестеро.

Ранее стало известно, что тело 29-летней убитой на Маврикии учительницы доставят в Россию самолетом.