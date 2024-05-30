Силовики нагрянули с обысками сразу в две московские больницы

В московские клинические больницы имени С.С. Юдина и Н.И. Пирогова прибыли силовики. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, сегодня, 30 мая, в медучреждения нагрянули следователи для выемки документов и осмотра места ЧП в рамках уголовного дела о смерти пациента.

В больнице Пирогова следователи интересовались отделением гемодиализа, в ГКБ имени Юдина — отделением реанимации и интенсивной терапии №9. По данным источников, именно там проходил лечение погибший пациент.

Уточняется, что поводом для обысков стала смерть известного детского педагога по гитаре Александра Соколова, которого заразили сразу двумя инфекциями. Помимо этого, перед смертью пациент жаловался, что медики вымогают у него деньги за оказание помощи.

Мужчина умер 6 марта в третьей больнице, куда его перевели позднее. Уже 12 апреля в СК по Южному административному округу Москвы было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее мы писали, что в Астраханской области учитель домогался студентов, обещая хорошие оценки.

Также сообщалось, что под Санкт-Петербургом подростки разгромили коттедж на 1,5 млн рублей ущерба.