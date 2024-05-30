Трогал в интимных местах: учитель физики домогался студентов и обещал им хорошие оценки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении учителя физики в Астраханской области. Его подозревают в домогательствах студентов, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, педагог одного из колледжей на территории региона пытался склонить к близости двух несовершеннолетних учеников. Взамен мужчина предлагал студентам хорошие оценки. При этом преподаватель физики приставал к ребятам прямо во время урока, поглаживая в интимных местах.

Через некоторое время о противоправных действиях мужчины стало известно стражам порядка. В ходе проверки и общения с правоохранителями педагог из астраханского колледжа признался в совершении преступления. Он написал явку с повинной.

Ранее сообщалось, что в Москве в отношении высокопоставленного сотрудника МЧС возбудили два уголовных дела. Его заподозрили в совращении несовершеннолетних.