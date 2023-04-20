Сидящую на диване мумию обнаружили в московской квартире

В одной из квартир в Москве обнаружили мумифицированный труп, который сидел на диване. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 19 апреля сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры на улице 1-й Бебеля и нашли тело женщины. Отмечается, что она умерла более трех месяцев назад. Мумия покойной сидела на диване.

СМИ пишут, что до этого в полицию обратилась 71-летняя женщина, которая хотела разыскать двоюродную сестру Светлану. 68-летняя москвичка три месяца не давала о себе знать. Тогда родственники забили тревогу.

Мумифицированное тело нашли, но следов погрома не выявлено. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти хозяйки.

Ранее мы писали о похожем случае, который произошел в Колпино. Там жительница обнаружила на крыльце своей дачи мумию. Тело принадлежало женщине приблизительно 50 лет. Долгое нахождение под толстым покровом снега позволило трупу не разложиться за несколько зимних месяцев.

Еще одну мумию нашли в московской квартире. 86-летняя пенсионерка умерла еще полтора года назад, но об этом никто не знал. Ее соседи были уверены, что она по-прежнему живет у себя в квартире, просто редко оттуда выходит.