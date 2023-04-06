В московской квартире случайно нашли мумию 86-летней женщины: мертвая старушка затопила соседей

В одной из московских квартир на Голубинской улице совершенно случайно обнаружилась страшная находка. 5 апреля жильцы дома потребовали вскрыть дверь пожилой соседки и нашли внутри мумию. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Источник издания сообщил, что 86-летняя пенсионерка умерла еще полтора года назад, но об этом никто не знал. Ее соседи были уверены, что она по-прежнему живет у себя в квартире, просто редко оттуда выходит. Навестить старушку они решили только тогда, когда заметили, что она их заливает. Жильцы поднялись наверх, чтобы потребовать у женщины как-то решить проблему с течью, но она им не открыла. Позже выяснилось почему.

Когда дверь вскрыли, внутри обнаружилось мумифицированное тело. От чего именно скончалась россиянка, пока неизвестно. Остальные обстоятельства также выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мужчина из Польши 13 лет жил в одном доме с мумией своей матери, так как не мог справиться с ее уходом из жизни. Отмечалось, что труп находился в «идеальном состоянии».