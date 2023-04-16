Россиянка обнаружила на крыльце своей дачи мумию

Приехав к себе на дачу после зимовки в городе, пенсионерка, жительница поселка Колпино, обнаружила на крыльце своего загородного дома мумифицированный труп. Тело принадлежало женщине приблизительно 50 лет. Долгое нахождение под толстым покровом снега позволило трупу не разложиться за несколько зимних месяцев. Увидев страшную картину, россиянка моментально набрала номер регионального отделения полиции. Прибывшие на место следователи забрали тело на экспертизу. Теперь им предстоит установить причину и давность смерти несчастной. Единственными деталями доступными на данный момент следственным органам, являются найденный на месте мобильный телефон и три тысячи рублей, лежащие в нагрудном кармане куртки погибшей.

Ранее мы писали о том, как в Колпино был обнаружен свёрток с завернутой в него женской ногой.