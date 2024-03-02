Сидел один двое суток: в Новосибирске спасли запертого в квартире голодного мальчика

В Новосибирске девятилетний ребенок просидел двое суток один в запертой квартире. На помощь к нему пришли спасатели.

По данным Telegram-канала «Спасатели МАСС», ребенок самостоятельно обратился в службу спасения накануне. Мальчик рассказал, что находится один в запертой квартире и сильно голоден. Он пояснил, что не знает, где сейчас его родители.

Спасатели попали в квартиру при помощи альпинистского снаряжения. Ребенку оказали психологическую помощь до передачи сотрудникам полиции.

Полицейские ищут родителей мальчика, чтобы привлечь их к ответственности.

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