«Она была в легком шоке»: отважная россиянка застряла на дереве, пытаясь спасти до смерти напуганную кошку

В подмосковном Щелково девушка пыталась спасти кошку, которая третий день сидела на дереве. В итоге неравнодушная россиянка застряла на нем сама.

Как пояснили жители дома по улице Первомайской, 42, несчастное животное находилось без воды и еды на морозе уже третий день.

Животное увидела девушка Кристина, когда шла с учебы. Кошка жалобно мяукала и ходила по ветке.

Девушка рассказала, что сначала на ее просьбу помочь снять кошку никто не отзывался. Газовщики «покрутили пальцем у виска», а мужчина прошел мимо с улыбкой, но потом начал снимать с балкона, как Кристина проводит спасательную операцию.

Отчаявшись, россиянка решила позвонить в МЧС, но пожарные ответили ей отказом, пояснив в грубой форме, что подобными делами они не занимаются. Частники выразили готовность выехать, но за 5 тыс. рублей.

Но в итоге нашлись неравнодушные люди: три девушки и два мальчика-школьника. Одна из них, Александра, заявила, что сама полезет на дерево. Ей получилось на него забраться при помощи деревянного поддона, но она застряла на нем сама.

Второй звонок в МЧС оказался более эффективным. Спасатели приехали, чтобы помочь Александре. Кристина же настоятельно просила снять с дерева и кошку.

Спасательная операция прошла успешно. Спасатели наругали девушек, отметив, что кошки спускаются самостоятельно с деревьев, а человеческая жизнь важнее.

«Кошка сейчас ищет дом, потому что она юная и чистая, по всей видимости, выкинутая. И находится сейчас возле этого дома — Первомайская, 42. Ее покормили, и она была в легком шоке, прикоснувшись к земле впервые за 3 дня», — рассказала Кристина MSK1.RU.

Девушка уверена: никто бы не помог кошке, если бы Александра не застряла на дереве.

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