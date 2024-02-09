23-летняя студентка погибла под электричкой в Москве, пытаясь спасти собаку

В Москве студентка попала под электричку и умерла, пытаясь спасти собаку. Ее кокер-спаниель сорвался с поводка и через дыру в заборе оказался на железной дороге.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Трагедия случилась на северо-востоке Москвы. 23-летняя студентка с мужем шли к станции Ростокино вечером около 20:00.

Неожиданно собака убежала на железнодорожные пути, девушка направилась за ней. В этот момент на путях оказалась электричка – поезд следовал от Фрязино до Москвы. Студентка и собака погибли.

Известно, что умершая была родом из Омска, училась в институте инженеров транспорта. Вместе с мужем они известны по видеоролику о том, как приютили сильно избитого, тощего далматинца, выброшенного на помойку. Супруги выходили пса, позже они взяли в компанию кокер-спаниеля.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подростка в наушниках затянуло под поезд. Мать узнала погибшего сына по ботинкам, которые покупала вместе с ним.