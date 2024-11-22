Шумная компания порезала хоккеиста, который заступился за девушку

В поселке Барвиха приезжие из иностранного государства ранили ножом хоккеиста, который заступился за девушку. Об этом сообщает 360.ru.

Брат пострадавшего Евгений рассказал о том, как себя чувствует Денис.

«Знаю, что прооперировали. <…> Он в реанимации», — сообщил мужчина.

По информации СМИ и местных групп, приезжие вели себя шумно из-за чего получили замечание от соседки. Тогда они начали ее оскорблять, но за девушку заступился хоккеист. В ходе конфликтной ситуации Денис получил проникающее ранение.

Напавших мужчин задержали. Полицейские проводят проверку по данному факту, после этого они примут необходимое процессуальное решение.

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