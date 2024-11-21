Модники выстрелили в прохожего на улице, который не оценил их широкие штаны и крашеные волосы

Конфликт на улице закончился для 18-летнего жителя Кирова госпитализацией. Парень повздорил с двумя школьниками, после чего в него выстрелили из сигнального пистолета, передает РЕН ТВ.

По данным СМИ, пострадавший молодой человек сам стал инициатором разборок, из-за которых оказался на больничной койке. Он подошел к двум крашеным школьникам в широких штанах-трубах и раскритиковал их образ.

Один из несовершеннолетних не стерпел такого отношения и выстрелили в оппонента из ракетницы. Снаряд попал кировчанину в лицо. В больнице у пострадавшего парня диагностировали перелом костей лица и сильную контузию.

После нападения личности хулиганов установили. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее избитый тренер ФК «Ленинградец» Александр Шмарко заявил, что на него напали гопники. Они порезали мужчину ножом.