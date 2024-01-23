SHOT: выбросившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы

Выбросившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Сети обсуждают видео, на котором проводница выбросила кота из поезда. Оказавшись на морозе, домашний питомец не смог выжить: его тело было найдено в сугробе. Как выяснилось, после произошедшего женщину временно отстранили от работы. Кроме того, теперь РЖД запрещает сотрудникам высаживать домашних питомцев из поездов дальнего следования. Также отмечается, что компания планирует персонифицировать перевозку животных после гибели кота Твикса в Кирове.

Ранее проводница сообщила, что выброшенный из поезда кот Твикс был похож на бродячего. Также женщина уточнила, что многие пассажиры одобрили ее поступок. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что хозяин кота Твикса раскрыл подробности завершившейся трагедией поездки в поезде.