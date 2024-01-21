Хозяин кота Твикса раскрыл подробности завершившейся трагедией поездки в поезде

Хозяин погибшего кота Твикса Эдгар Гайфуллин заявил, что лично купил билет на проезд кота Твикса в поезде из Екатеринбурга в Тихвин Ленинградской области. При этом проводница при посадке в вагон не проверяла проездные документы, но видела пушистого пассажира.

Кота в дороге сопровождал друг Гайфуллина, а сам владелец летел самолетом. Так как Твикс недавно прошел лечение и страдал проблемами с кишечником, было принято решение везти его по земле для уменьшения стресса.

По словам Эдгара, друг семьи покормил кота и лег спать, а когда проснулся увидел, что переноска пуста. После этого он обратился к проводнице и та сказала, что животное самостоятельно сбежало во время остановки в Кирове.

При этом, по словам владельца Твикса, звонки в РЖД и просьбы подобрать кота на станции не привели к успеху. Сотрудники организации назвали кота «ручной кладью», за которую ответственности не несут.

Также Эдгар рассказал, что Твиксу было около четырех лет. Он взял его из приюта котенком из-за глаз «как у кота из Шрека».

«Я сделаю всё, чтобы виновные были наказаны. Я не хочу, чтобы в другой момент с кем-то поступили точно так же», — сказал хозяин погибшего питомца в беседе с газетой «Известия».

Напомним, проводница поезда Екатеринбург – Тихвин безжалостно выкинула из вагона поезда кота Твикса на остановке в Кирове. При этом на улице в этот момент был 30-градуснй мороз.

Для поисков кота объединились более 300 человек и нашли его утром 20 января. Тело Твикса лежало в снегу около железнодорожного переезда в районе деревни Лихачи. На теле питомца обнаружили след от укуса собаки, его ухо было обморожено, а лапы стерты.

Трагедия кота Твикса всколыхнула общественность, более 267 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием уволить проводницу, выкинувшую кота на мороз.

После широкого общественного резонанса в РЖД принесли извинения за произошедшую трагедию и объявили о внесении изменений в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из поезда.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что никогда в жизни не поймет человека, готового выкинуть на улицу домашнее животное. Он отметил, что хотел бы задать этой женщине вопрос о том, что у нее в голове и как вообще она растит своих детей.