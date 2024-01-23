Выбросившая кота на мороз проводница объяснила свой поступок

Проводница сообщила, что выброшенный из поезда кот Твикс был похож на бродячего. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

В Сети обсуждают видео, на котором проводница выбрасывает кота Твикса из поезда. Оказавшись на морозе, домашний питомец не смог выжить: его тело нашли в сугробе. В беседе с журналистами виновница произошедшего объяснила ситуацию.

По словам проводницы, поезд долго стоял открытым на станции в Кирове. Увидев рыжего кота, женщина подумала, что он бродячий. Кроме того, перед тем, как выкинуть питомца на улицу, она спросила у пассажиров, кому он принадлежит. Не получив ответа, женщина высадила кота.

Как выяснилось, многие пассажиры поддержали поступок проводницы. Дело в том, что в поезде находилась «элитная собачка». Ее хозяева боялись, что «бродячий» кот может заразить питомца.

По информации источника, полиция отказалась возбуждать уголовное дело: в действиях проводницы не нашли состава преступления.

Ранее хозяин кота Твикса раскрыл подробности завершившейся трагедией поездки в поезде. Подробности смотрите в этой статье.