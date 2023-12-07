SHOT: в Улан-Удэ загорелся самолет при взлете из-за помпажа двигателя

В Улан-Удэ загорелся самолет при взлете из-за помпажа двигателя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Грузовой самолет вылетел в Чанчжоу, и через несколько минут у него загорелся двигатель. Пилоты воздушного судна запросили аварийную посадку. После этого борт сбросил топливо и благополучно сел в поле. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.

Помпаж — особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость его работы. По предварительным данным, это и стало причиной возгорания.

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