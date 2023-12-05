16:14, 05 декабря 2023
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Самолет Москва-Термез экстренно сел в Актобе из-за ухудшения здоровья пассажира
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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Термез, экстренно сел в Актобе из-за больного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Uzbekistan Airports.
Уточняется, что экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Актобе около 14:28 по местному времени. После посадки авиасудна члены экипажа вызвали врачей к борту.
Известно, что воздушное судно собирается вылететь в точку назначения в ближайшее время. О состоянии госпитализированного пассажира в настоящий момент ничего неизвестно.
Ранее в Санкт-Петербурге в аэропорту задержали рейс из-за шутки пассажира про бомбу.
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