Самолет Москва-Термез экстренно сел в Актобе из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Термез, экстренно сел в Актобе из-за больного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Uzbekistan Airports.

Уточняется, что экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Актобе около 14:28 по местному времени. После посадки авиасудна члены экипажа вызвали врачей к борту.

Известно, что воздушное судно собирается вылететь в точку назначения в ближайшее время. О состоянии госпитализированного пассажира в настоящий момент ничего неизвестно.

Ранее в Санкт-Петербурге в аэропорту задержали рейс из-за шутки пассажира про бомбу.