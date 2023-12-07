В Петербурге во время движения загорелся переполненный пассажирский автобус

В Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД возле Горелово загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились люди. По предварительным данным, пожар начался в кабине водителя и начал быстро распространяться.

Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство до прибытия экстренных служб и переместиться на полосу безопасности.

Как пишет Фонтанка, в момент возгорания в салоне автобуса находились 17 человек и водитель. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожарным потребовалось около получаса, чтобы справиться с огнем. В настоящее время пожар полностью потушен.

Ранее мы писали, что в Златоусте, расположенном в Челябинской области, в частном секторе произошел пожар. Один из домов загорелся из-за электросамоката. Предварительно, случилось короткое замыкание. В этот момент в доме находилась хозяйка транспортного средства – 17-летняя девушка. Именно она и подключила устройство к электричеству, после чего оставила его без присмотра.