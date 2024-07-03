SHOT: в Подмосковье мужчина 8 дней проходил с ножевым ранением от возлюбленной

В Подмосковье мужчина 8 дней проходил с ножевым ранением от возлюбленной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 41-летний мужчина не обращался за помощью к врачам, потому что возлюбленная сразу обработала рану и извинилась. Однако спустя время он все же вызвал скорую, начав задыхаться и терять сознание. Потерпевшего госпитализировали и экстренно прооперировали: за 8 дней у него скопилось много крови в плевральной полости легких. Отмечается, что его возлюбленная пустилась в бега, ее сейчас ищет полиция.

Конфликт между возлюбленными произошел 24 июня из-за ревности. 49-летней женщине казалось, что у избранника появилась молодая любовница. Во время ссоры она взяла кухонный нож и ударила его в грудь.

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