«Вся в крови, вела себя неадекватно»: женщина с ножом ворвалась в колледж в Екатеринбурге

В Екатеринбурге истекающая кровью женщина с ножом ворвалась в колледж. Об этом сообщает Ura.ru и приводит подробности произошедшего.

25 июня днем в Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова внезапно забежала женщина с ножом. Многие обратили внимание на то, что она была вся в крови.

«Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — рассказал очевидец.

При этом другой свидетель событий утверждает, что эвакуация из учебного заведения проведена не была. Охранник колледжа подтвердил, что женщина была вся в крови, но отметил, что она была безоружной и просила о помощи. Сообщается, что на место происшествия приезжали две машины скорой помощи.

В полиции Екатеринбурга прокомментировали произошедшее и пояснили, что ворвавшаяся в учреждение женщина находилась в неадекватном состоянии, ее передали врачам.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что личность женщины установлена, и опроверг информацию о том, что она была вооружена. По предварительной информации, задержанной показалось, что ее кто-то преследует, поэтому она с испуга забралась через металлический забор колледжа и порезалась об острые края. Затем женщина проникла в само здание, вероятно, пытаясь «спрятаться от преследования».

«Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ за причастность к кражам. Имеет двух несовершеннолетних детей, но родительских прав лишена. Со слов ее спутника жизни, в похожие истории женщина попадает довольно часто. Неадекватное поведение женщины может объясняться возможным употреблением запрещенных веществ», — сообщил Валерий Горелых.

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