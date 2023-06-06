В Челябинске женщина убила сожителя и семь месяцев хранила его труп на балконе

В Челябинске женщина убила сожителя и 7 месяцев хранила его труп на балконе. Об этом сообщает издание kp.ru.

По данным источника, убийство произошло в ноябре 2022 года. Тогда молодые люди устроили праздник в своей квартире, во время которого, в результате алкогольного опьянения, женщина схватила молоток и ударила им по голове мужчину. От полученной травмы он скончался на месте.

Осознав содеянное, местная жительница запаниковала, вот почему она решила расчленить тело любовника и спрятать его на балкон. 7 месяцев женщина жила с телом убитого. Обнаружить погибшего удалось только тогда, когда в Челябинске началась теплая погода: из-за жары труп начал разлагаться, и соседи почувствовали характерный запах.

Тело мужчины нашли 3 июня. Как сообщает источник, сожитель полгода считался без вести пропавшим, однако за это время правоохранительные органы ни разу не проверили квартиру, в которой он жил.

На данный момент в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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