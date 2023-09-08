Попросил составить компанию: мужчина избил юношу и девочку за отказ выпить с ним пива

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски мужчины, который напал на двух подростков в Янино Ленинградской области. Взрослый стал избивать несовершеннолетних за отказ выпить с ним пиво, передает Life.ru.

Вечером 15-летний мальчик и его знакомая вышли из кофейни на Голландской улице. К ним в этот момент подошел неизвестный мужчина в спортивном костюме. Он предложил подросткам вместе выпить пива. Несовершеннолетние отказались, на что взрослый отреагировал крайне агрессивно. Он схватил школьника и бросил его на землю.

На помощь приятелю пришла девочка. Она помогла юноше выбраться из-под дебошира, за что впоследствии тоже получила пару ударов. Избиение подростков попало на камеры видеонаблюдения.

После нападения пострадавшие школьники обратились за медицинской помощью и в полицию. Правоохранители организовали поиски незнакомца. Одной из отличительных особенностей внешнего вида хулигана является татуировка на шее.

Ранее в Подмосковье тренер по боксу избил 12-летнего мальчика. Спортсмен объяснил свой поступок тем, что заступался за тещу.