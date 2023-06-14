В Иркутской области более 35-ти человек серьезно отравились шаурмой

В Братске произошло массовое отравление жителей. Более 35-ти человек почувствовали серьезное недомогание после обеда шаурмой. Об этом сообщили на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как стало известно, 14 июня в медицинское учреждение обратилось сразу несколько местных с одинаковыми жалобами. У всех была выявлена острая кишечная инфекция. В ходе расспросов пациентов удалось выяснить, что все они перед ухудшением состояния здоровья ели фастфуд из кафе под названием «Шаурму хочу». Отметим, что трое из пострадавших оказались детьми.

На данный момент проводятся проверки заведения. Специалисты уже взяли пробы с продуктов, кухонных приборов и техники для анализов. Также были изъяты документация и техника, чтобы персонал не смог продолжить работу до окончания разбирательств. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Напомним, что несколько дней назад в регионах России произошло массовое отравление алкоголем. Сразу несколько человек по всей стране умерли после употребления «Мистера Сидра». По информации СМИ, смертельный напиток продавался владельцам пивных магазинов по цене обычной воды.