SHOT: в Брянской области 17-летнего подростка затянуло на дно реки Беседь

В Брянской области 17-летнего подростка затянуло на дно реки Беседь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

17-летний парень умер после выпускного. Компания подростков отправилась на речку, чтобы отметить окончание школы. Умерший не умел плавать, поэтому он зашел в воду только помочить ноги. Выпускник не хотел заходить далеко, но его затянуло на глубину около четырех метров. Друзья не смогли его спасти. Спустя время водолазы нашли тело умершего.

По информации источника, школьник имел большие планы на будущее. Он собирался ехать в Москву для поступления в университет.

«Ты навсегда останешься в наших сердцах таким же улыбчивым, жизнерадостным, близким и родным. Вечная светлая память», — обратились одноклассники к умершему.

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