«Так любила жизнь и ярко ее проживала»: погибшая в BMW любовница водителя посещала тренинги для женщин

Погибшая в BMW на парковке в Краснодаре предполагаемая любовница водителя прокачивала женскую энергию и активно посещала тренинги. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что 25 июня в третьего этажа парковки вылетела иномарка. Внутри был 37-летний мужчина – водитель, 37-летняя пассажирка и ее 10-летний сын. Все они погибли от травм. При этом СМИ пишут, что женщина была беременна и являлась любовницей водителя. Она была официально замужем, а супругу рассказала правду за два дня до аварии.

«Хотели уже жить вместе из-за ребенка. Так уж получилось в их жизни», – рассказал знакомый погибшего Рафаэля.

Несмотря на брак, женщина вела свободный образ жизни и спокойно могла путешествовать одна. Так, она активно посещала тренинги для женщин и даже ездила в Карелию на курсы.

«Так любила жизнь и ярко ее проживала», – говорит о погибшей ее знакомая мастер.

Отмечается, что 27 июня состоялись похороны водителя Рафаэля, а вот когда и где пройдут похороны женщины информации нет. Ее законный муж не комментирует ситуацию.

Ранее мы писали о том, что водитель упавшего с парковки BMW Аракельян в прошлом страдал от наркозависимости.