«Опознание было жутчайшим испытанием»: что показало вскрытие утонувшей в Сочи 20-летней модели

Сестра утонувшей в Сочи 20-летней модели из Липецкой области Дианы Беляевой рассказала, что тело девушки нашли в 12 километрах от пляжа, где ее видели в последний раз. По ее словам, Диана умерла практически мгновенно, наглотавшись воды.

«Вскрытие показало, что Диана не мучилась. Она погибла мгновенно. Один глоток морской воды - и все кончилось», - сказала в беседе с Kp.ru родственница погибшей по имени Анна.

Она также отметила, что родители до сих пор находятся в шоковом состоянии, особенно тяжело трагедию переживает мать – женщина ни с кем не общается и не пускает в свой дом.

«Поэтому решили отправлять в Сочи отца Дианы. Он хоть с ними и не жил все это время, но взялся помогать в этой трагической ситуации. Опознание было для него тоже жутчайшим испытанием», - поделилась Анна.

Семья приняла решение кремировать тело Дианы в Ростове-на-Дону и привезти урну с прахом в родную Умань. При этом на семейном совете было решено, что прах оставит у себя отец.

Напомним, 16 июня в интернете появилось видео трагической гибели Дианы Беляевой во время шторма в Сочи. Девушка вместе со другом ночью отправилась на пляж, несмотря на штормовое предупреждение. Диану накрыло волной затянуло на глубину. Юношу же выбросило на берег. Диану искали почти пять суток, 20 июня ее тело нашли.

Ранее стало известно, что земляки утонувшей в Сочи Дианы Беляевой помогли собрать деньги на ритуальные услуги.