SHOT: три человека погибли при крушении самолета под Коломной

Три человека погибли при крушении самолета под Коломной. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

12 июля 2024 года стало известно о крушении самолета под Коломной. По словам очевидцев, пилот увел суперджет в лесной массив, где произошел взрыв. На борту находились члены экипажа, никто из них не выжил.

Как сообщает ТАСС, самолет принадлежит компании «Газпром». Борт вылетел из подмосковного Жуковского на тестовый полет после ремонтных работ.

Ранее авиакатастрофа произошла в Татарстане. В результате падения самолета погибли три человека. Подробности читайте в этой новости.

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