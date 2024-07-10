Самолет разбился в Татарстане, три человека погибли

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna-172 в Татарстане. Несчастный случай произошел около населенного пункта Камское Устье, сообщает РЕН ТВ.

По информации Mash Iptash, на борту находился еще один человек: мужчину вытащили из кабины самолета очевидцы. Пострадавшего с переломами увезли в одну из больниц Казани.

Ранее телеведущая Елена Ханга рассказала о том, как потеряла сознание в самолете и «поднялась» над своим телом. Она призналась, что «со стороны» наблюдала за действиями стюардесс и испугавшегося мужа. Самой Ханге при этом не было страшно, она просто поняла, что нужно вернуться.

Также мы сообщали о дебоше в самолете, выполнявшем рейс Алматы - Астана. Зачинщиком дебоша стал казахстанский певец Кайрат Нуртас. Против музыканта возбудили дело о мелком хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчину признали виновным и арестовали на 15 суток.