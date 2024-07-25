SHOT: тело разбившейся МотоТани отправили в аэропорт для транспортировки в РФ

Тело разбившейся байкерши МотоТани отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

24 июля тело Татьяны Озолиной из отделения судебно-медицинской экспертизы забрала машина и доставила в аэропорт Милас-Бодрум. Дальше его транспортируют на самолете в Москву.

Родственники Татьяны устроили сбор средств в соцсети.

Напомним, что девушка погибла в ДТП в Турции. В нее въехал местный блогер, после чего мотоцикл россиянки отбросило в отбойник, и она ударилась головой. Турок задержан, ему может грозить до 6 лет тюрьмы по статье об убийстве по неосторожности.

Ранее сообщалось, что виновный в смерти МотоТани турецкий байкер может избежать наказания. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что МотоТаня оставила загадочный пост незадолго до гибели.