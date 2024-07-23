Виновный в смерти МотоТани турецкий байкер может избежать наказания

Турецкому байкеру Онуру Обуту, из-за которого погибла российский блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, грозит до шести лет тюрьмы.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, по местным законам его будут судить по статье об убийстве по неосторожности. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства.

Таким образом, мотоблогер, спровоцировавший смертельное ДТП, может отделаться двумя годами условно. А при отсутствии нарушений, судимость будет и вовсе удалена и его биографии.

В настоящее время Онур Обут находится в реанимации в тяжелом состоянии. Тело МотоТани доставили в морг Института судебной медицины Муглы.

Напомним, о смерти 38-летней байкерши Татьяны Озолиной стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции.

Ранее сообщалось, что девушка не справилась с управлением и врезалась в фуру, однако эта информация не подтвердилась. Оказалось, что МотоТаня ехала с минимальной скоростью и вовремя притормозила перед грузовиком. Онур Обут следовал за байкершей и на большой скорости врезался в ее мотоцикл сзади. После столкновения они вылетели с дороги и ударились в ограждение.