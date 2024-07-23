«Ждут, чтобы я разбилась»: МотоТаня оставила загадочный пост незадолго до гибели
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Российская блогер-мотоциклист Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, за три месяца до смерти в Турции разместила в своем микроблоге пост с пожеланиями хейтеров.
Сетевая знаменитость показала, что одни пользователи желают ей смерти, а другие уже «похоронили».
«Одни ждут, чтобы я разбилась, а другие уже похоронили», — поделилась блогер.
В опубликованной МотоТаней комментариях юзеры желали ей «превратиться в фарш» и «размазаться по асфальту». Под эти сообщения девушка в защитном шлеме на красном мотоцикле стремительно ехала по дороге.
Напомним, что о смерти МотоТани стало известно 22 июля. Она погибла в ДТП в Турции. Девушка путешествовала по стране и рассказывала о своей поездке в соцсетях.
По данным СМИ, россиянка погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута. Предполагается, что мужчина врезался в девушку сзади, после чего мотоцикл МотоТани отбросило и она ударилась головой. Турок сейчас находится в реанимации.