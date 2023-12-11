SHOT: самолет с радиоактивными веществами совершил аварийную посадку в Москве

Самолет с радиоактивными веществами совершил аварийную посадку в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Рейс Москва - Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами, вес которых составляет 19 кг, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. По информации источника, самолет подал сигнал бедствия о неисправности шасси около часа ночи 11 декабря. Борт не мог приземлиться 40 минут, однако спустя время ему разрешили посадку. Отмечается, что опасный груз не пострадал. Также на борту находились пассажиры. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что в Улан-Удэ загорелся самолет при взлете из-за помпажа двигателя. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира.