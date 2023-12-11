В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира
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Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
ЧП произошло 11 декабря в 05:35 по московскому времени. Причиной стало буйное поведение одного из пассажиров рейса HY102. Командир авиасудна решил произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту.
После приземления буйного пассажира сняли с борта самолета сотрудники правоохранительных органов. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. При этом не уточняется, как именно мужчина нарушил общественный порядок в самолете.
Уточняется, что после оформления необходимых процедур самолет продолжит полет в аэропорт назначения.
Ранее стало известно, что на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга, скончался человек. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Перми.