В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

ЧП произошло 11 декабря в 05:35 по московскому времени. Причиной стало буйное поведение одного из пассажиров рейса HY102. Командир авиасудна решил произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту.

После приземления буйного пассажира сняли с борта самолета сотрудники правоохранительных органов. Им оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. При этом не уточняется, как именно мужчина нарушил общественный порядок в самолете.

Уточняется, что после оформления необходимых процедур самолет продолжит полет в аэропорт назначения.

Ранее стало известно, что на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга, скончался человек. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Перми.