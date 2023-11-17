SHOT: родственники стилиста Бузовой едва не погибли в Астрахани при обрушении дома

Родственники стилиста Ольги Бузовой едва не погибли в Астрахани при обрушении дома. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родственники Омара Байрамова выбежали из дома за несколько минут до ЧП. Сперва они увидели трещину в стене у себя в квартире, а затем — на фасаде здания.

По предварительным данным, причиной обрушения стала перепланировка квартиры на первом этаже. В сентябре 2023 года жильцы стали жаловаться на течь канализации, которая размывала фундамент дома. Уже тогда люди боялись, что старая постройка не выдержит подобных разрушений. О своих опасениях они сообщали депутатам, однако ответной реакции не было.

Известно, что всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка.

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