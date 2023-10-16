В Петербурге рабочих придавило бетонной плитой

В Санкт-Петербурге в ходе ремонтных работ в историческом доме Устинова произошло обрушение межэтажного перекрытия. В результате пострадали двое мужчин, работавших на объекте.

На место случившегося прибыли сотрудники МЧС, полицейские и медики. Одного из строителей придавило бетонной плитой, его пришлось экстренно госпитализировать с подозрением на перелом ребер. Второй пострадавший отделался ушибами, он также был доставлен в больницу для обследования.

По данным Фонтанки, обрушение межэтажного перекрытия произошло при сносе флигеля, на месте которого планируют построить многоквартирный жилой дом.

Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку по факту нарушения техники безопасности при проведении строительных работ. По результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, говорится в Telegram-канале ведомства.

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