SHOT: пассажир самолета набросился с вилкой на соседа и ударил его 3 раза в плечо

Пассажир самолета набросился с металлической вилкой на соседа спереди во время рейса из Бангкока в Москву. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 35-летний житель Хабаровска откинул столик, чтобы поесть, но его сосед постоянно шевелился и мешал приему пищи. Не совладав с эмоциями, мужчина схватил вилку и вонзил ее в пассажира. Он трижды нанес ему удары в плечо, грудь и спину.

Бортпроводники незамедлительно отреагировали на конфликт. Они связали нападавшего и заковали его в пластмассовые наручники. Когда самолет приземлился, дебошира передали полицейским.

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