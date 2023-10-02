Парашютист едва не парализовал работу аэропорта, приземлившись прямо перед носом самолета

Неизвестный мужчина решил спрыгнуть с парашютом прямо перед готовящимся к взлету самолетом. Таким образом он едва не парализовал работу аэропорта Чебоксар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рейс Чебоксары-Москва-Шереметьево начал подготовку ко взлету в 9:40 утра. В это же время прямо перед носом самолета появился парашютист. Он быстро спустился, собрал всю экипировку и перебежал взлетно-посадочную полосу. После этого мужчина скрылся за территорией аэропорта.

Камеры видеонаблюдения засняли убегающего любителя экстрима, однако охрана не успела поймать его. Взлет самолета пришлось отложить на несколько минут. Сейчас стражи правопорядка заняты поисками мужчины.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге пожилую женщину задержали с газовым пистолетом на автовокзале. Бабушка пыталась пронести оружие в дорожной сумке, однако его обнаружили во время досмотра на интроскопе. Выяснилось, что пенсионерка не состоит на учете как владелица пистолета.