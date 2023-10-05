Под Тюменью полиция задержала машину с детьми, которые везли в багажнике труп

В Тюменской области полиция задержала машину с детьми, у которых в багажнике находилось тело мужчины с двумя пулевыми отверстиями в шее. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Труп 54-летнего мужчины нашел его племянник. Тело лежало на диване в доме гражданина, расположенном в поселке Московский. Мальчик незамедлительно передал информацию об убийстве стражам правопорядка. Полицейские приехали на место, однако труп кто-то увез.

Некоторое время спустя на Парковой улице правоохранители остановили автомобиль с двумя школьниками 14 и 16 лет. У ребят в багажнике лежало замотанное в ткань тело убитого.

При этом в доме покойного мужчины полиция задержала его 43-летнюю жену. Пока неизвестно, кто именно совершил преступление.

Ранее мы писали, что житель Башкирии, пытаясь согреться, устроил взрыв в многоэтажке и впал в кому. В доме пока не работает система отопления, поэтому мужчина решил включить сразу четыре конфорки на газовой плите. Это действие и привело к взрыву.