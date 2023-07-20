SHOT: на концерте в Москве 15 человек разделись догола и показали свои гениталии артисту

На концерте в Москве 15 человек разделись догола и показали свои гениталии артисту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ситуация произошла во время Stand Up концерта. Тогда россияне показали выступающему артисту свои половые органы. Предположительно, раздевшиеся догола люди — участники курсов «по раскрепощению». Правда, для практики они выбрали не самое многолюдное место: половина зала была пуста.

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