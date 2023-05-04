«У меня не работает ничего»: обидевшийся на жену омич разделся у школы из-за проблем с эрекцией

В Омске задержали 50-летнего местного жителя, показывающего гениталии возле школы и колледжа на улице Добролюбова. Как удалось выяснить полиции, мужчина таким образом пытался решить проблемы с эрекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное УМВД.

По информации агентства, россиянин испытывал трудности с потенцией, из-за чего ссорился с неудовлетворенной женой. После очередного конфликта он много выпил, а затем вышел на улицы города и разделся. Сам он объяснил свой поступок алкогольным опьянением и желанием привлечь противоположный пол. Он надеялся, что столь смелый поступок сможет помочь ему справиться с проблемами в сексе.

При этом мужчина заявил, что он хоть и находился возле образовательных учреждений, свои гениталии показывал не детям, а девушкам. «Потому что у меня там не работает ничего, в качестве эксперимента», - пояснил свое поведение он в ходе допроса в участке.

В итоге россиянина отпустили, заведя лишь протокол о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что одна из фанаток группы «Король и Шут» устроила откровенную фотосессию на могиле экс-солиста Михаила «Горшка» Горшенева. Другие поклонники от поступка девушки пришли в ярость.