Девушка устроила фотосессию в трусах на могиле Горшка: фанаты «Короля и Шута» в ярости

Блогерша из Белоруссии Алевтина устроила фотосессию в трусах на могиле покойного солиста группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева и подверглась критике со стороны фанатов. Они требуют наказать ее за надругательство над местом захоронения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девушка опубликовала в соцсетях кадры, которые были сделаны на могиле известного музыканта на Богословском кладбище. Многие посчитали оскорбительным позы, вызывающее поведение и вид блогерши. Напомним, что надругательство над местом захоронения в России является уголовным преступлением. По данным источника, была создана петиция, под которой собрано уже 1200 подписей.