Девушка устроила фотосессию в трусах на могиле Горшка: фанаты «Короля и Шута» в ярости
Фанаты «Короля и Шута» требуют судить девушку, которая в трусах забралась на могилу Горшка.
Блогерша из Белоруссии Алевтина устроила фотосессию в трусах на могиле покойного солиста группы «Король и Шут» Михаила «Горшка» Горшенева и подверглась критике со стороны фанатов. Они требуют наказать ее за надругательство над местом захоронения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Девушка опубликовала в соцсетях кадры, которые были сделаны на могиле известного музыканта на Богословском кладбище. Многие посчитали оскорбительным позы, вызывающее поведение и вид блогерши. Напомним, что надругательство над местом захоронения в России является уголовным преступлением. По данным источника, была создана петиция, под которой собрано уже 1200 подписей.
Девушка также может быть привлечена к ответственности по административной статье – за распитие алкоголя в общественных местах. Пользователи Сети пишут, что Алевтина ведет себя цинично и оскорбляет память музыканта. А вот сама блогерша уверена, что сам Михаил Горшенев не осудил бы ее за подобный поступок.
Ранее мы писали о том, как в Москве с выставки украли жилетку сооснователя группы «Король и Шут» Андрея Князева. Предмет гардероба музыканта был представлен на выставке «Панк-культура. Король и Шут». Сотрудники заметили пропажу вечером 27 апреля и обратились в полицию. Неизвестный украл жилетку, которая была частью выставки.