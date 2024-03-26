SHOT: мальчику, сбитому террористами у «Крокуса», провели вторую операцию

Мальчику, сбитому террористами у «Крокуса», провели вторую операцию на ноге. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

8-летний ребенок находится в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом ключицы и бедра, а также с ушибом легких. Мама мальчика отметила, что он держится как взрослый и не жалуется на болевые ощущения.

По информации источника, потерпевшего навестили хоккеисты «Спартака». Илья Ковальчук подарил ему свою клюшку. Мальчик сам является спортсменом и надеется поправиться к летним сборам.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых, где произошел теракт. Подробности смотрите в этом материале.

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