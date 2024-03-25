Герои теракта в «Крокус Сити Холле»: истории обычных людей, спасших сотни жизней
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Теракт в концертном зале Красногорска «Крокус Сити Холл», совершенный 22 марта 2024 года, уже вошел в историю как один из крупнейших в России после Беслана. В ходе вооруженного нападения погибло более 130 человек, свыше 150 пострадали. И эти цифры только увеличиваются. Тысячи россиян уже несколько дней скорбят по погибшим, приходят к мемориалу, возлагают цветы и сдают кровь, чтобы помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии. В непростое время людям удалось сплотиться. Во многом именно благодаря отваге обычных граждан посетители «Крокуса» смогли спастись. Портал «Страсти» собрал истории героев, которые не остались равнодушными и, подвергнув собственную жизнь опасности, сохранили сотни других.
Россиянин спас десятки людей, отобрав у террориста автомат
В 19:55 22 марта террористы ворвались в здание «Крокуса» с оружием и открыли огонь по невинным людям. Они расстреливали опоздавших на выступление группы «Пикник» зрителей прямо на входе, продвигаясь к концертному залу. Уже занявшие места в партере, бельэтаже и на балконах посетители делились, что сначала не поняли, что происходит. Осознание пришло, когда они увидели преступников.
Как стало известно уже после теракта, многие люди благодарны за спасение жизни одному мужчине, который, как и все, в пятничный вечер просто хотел насладиться концертом рок-группы. Ему удалось обезвредить одного из террористов, тем самым дав возможность другим эвакуироваться. Сам он признался в беседе с журналистами, что действовал необдуманно. Он просто видел страх в глазах жены и понимал, что нужно что-то делать.
По словам россиянина, ставшего героем для многих, он схватился за автомат преступника, пока он пытался его перезарядить. Затем он стал наносить ему удары по голове. При помощи еще одного мужчины ему удалось окончательно вырубить террориста и выиграть время для того, чтобы покинуть здание.
После того, как эта история стала известна общественности, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить мужчину к ведомственной награде.
Сергей Светлаков чудом спасся благодаря девушке-герою
Среди зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» 22 марта, оказался шоумен Сергей Светлаков. Теперь эту дату он называет своим вторым днем рождения. Артисту удалось покинуть здание невредимым, однако, как он признался, тогда в зале он прощался с жизнью.
По словам Светлакова, все происходящее в тот день было адом. Он пришел на выступление музыкантов вместе с племянницей. Также к нему должна была присоединиться супруга, но она по счастливой случайности опоздала. Когда террористы вошли в помещение, Сергей был в ложе. Он рассказал, что людей расстреливали буквально в нескольких метрах от него. «Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор», - вспоминал артист.
Вместе с Сергеем в забаррикадированном коридоре прятались 20-30 человек. Самым страшным для них моментом было, когда соседнюю дверь стали взламывать. После этого повалил дым, и люди поняли, что нужно выбираться. Найти выход им помогла девушка-менеджер. Она открыла несколько дверей в фойе и предложила всем бежать. Благодаря ее смекалке всем удалось покинуть горящее здание и остаться в живых.
«Нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой», - поделился Сергей Светлаков.
15-летний школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек
Героями «Крокуса» были и обычные школьники, которые не растерялись в трудной ситуации и смогли спасти много жизней. Среди них 15-летний подросток Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком. Когда террористы вошли в здание, он не убежал, а в первую очередь подумал о других.
По словам самого юноши, он осознавал, что, если уйдет, то сотни людей погибнут. Поэтому, следуя инструкциям на случай чрезвычайного происшествия, онсмог вывести на улицу несколько десятков человек.
Сначала толпа, организованная подростком, побежала в тупик в сторону туалета. Но потом Исламу удалось найти узкий проход на территорию «Крокус Экспо». Оттуда люди через служебное помещение выбрались наружу.
Сам школьник после произошедшего признался журналистам, что героем себя не считает. Но иначе посчитал рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ). Узнав историю Халилова, он перевел ему миллион рублей. Кроме того, мальчика познакомили с футболистами клуба «Спартак», и каждый спортсмен выразил ему благодарность за спасение людей.
Звезда «Голос. Дети» спас маму во время теракта
Еще один героический поступок совершил экс-участник вокального шоу «Голос. Дети». Рутгер Гарехт спас свою маму от террористов, и благодаря ему они оба смогли благополучно выбраться из «Крокус Сити Холла».
Сестра молодого певца Юлия рассказала, что он очень ждал концерт «Пикника», так как был фанатом. Вместе с ним на него пошла мама Лариса. Но увидеть выступление им не довелось. Когда началась стрельба, они находились в фойе. Они услышали грохот, а затем увидели бегущих в панике людей. Поняв, что происходит что-то страшное, Рутгер с мамой решили искать выход. На тот момент террористы были совсем рядом. Вместе с другими перепуганными людьми они нашли нужный проход, но Ларису зажало толпой.
Поняв, что мама сама не сможет выбраться, Гарехт вернулся за ней и, растолкав остальных, вывел на улицу. Сама женщина призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о произошедшем. По ее словам, убегая, она видела тела людей, которые так и не смогли выбраться.
Сын российского военкора спасал людей в «Крокусе»
Вывести сотни людей из горящего «Крокуса» помогали не только те, кто были уже внутри, но и неравнодушные россияне, находившиеся неподалеку. 14-летний сын специального корреспондента RT Филиппа Прокудина Савва был рядом с концертным залом, когда туда ворвались террористы, и не смог оставить соотечественников в беде.
Школьник рассказал, что 22 марта должен был встретиться с друзьями, но планы резко изменились, когда он услышал звуки стрельбы. Недолго думая, он вошел внутрь здания вместе с товарищами. Как признался сам Савва, сыграл юношеский максимализм. Мысли убежать не было.
Когда подростки оказались внутри, уже начался пожар. Они помогали людям выходить на улицу, содействовали медикам и МЧС.
«Помогали тем, кто не мог самостоятельно передвигаться. Было очень много раненых. Оттаскивали их, делали что могли. Было много пострадавших от угарного газа», - рассказал Прокудин aif.ru.
Савва отметил, что не растеряться ему помогла учеба в кадетском учреждении. Он адекватно воспринял стрессовую ситуацию и не запаниковал, хотя видел внутри немало трупов. Встречи с террористами же ему удалось избежать.
Охранник помог вывести десятки людей
47-летний Алексей Осанушков в день трагедии работал охранником – мужчина стоял рядом со входом в концертный зал. Когда услышал выстрелы, он тут же кинулся сообщать об опасности зрителям, которые ожидали начала в фойе.
Алексей смог увести несколько десятков человек по пожарной лестнице. На кадрах, которые публиковали в Сети, видно, как мужчина командует большой группой людей, а после выбивает дверь эвакуационного выхода пожарным топором.
Спасение дочери космонавта Валерия Рюмина
Имя Евгении Рюминой в первый день трагедии оказалось в списке погибших по ошибке. Дочь советского космонавта обронила в холле свой паспорт.
По словам женщины, в тот день она задержалась на концерт. Когда началась стрельба, Рюмина стояла в очереди ко вторым металлическим рамкам вместе с мужем и друзьями.
Женщина вспомнила, что ее спас неизвестный мужчина, который буквально вывел за руку Рюмину.
«Перед нами была очередь 20-30 метров. Начали "бахать", подумали – фейерверк. Это видео, где расстреливают в упор при входе… Я там была. Окно за мной разбилось. Мужчина меня схватил и сказал: "Бежим!"» - вспомнила она.
Муж женщины вместе с друзьями скрывался от террористов сначала на втором этаже зала, а потом смог выбраться и встретился с супругой около МКАДа.
Инвалид-колясочник прикрыл грудью девушку
Одним из погибших в «Крокусе» стал 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. Мужчина хотел порадовать свою девушку, которая была поклонницей группы «Пикник». Когда раздались первые выстрелы, пара направилась к эвакуационным выходам, однако пандусов на лестницах не оказалось, рассказала мать погибшего Максима Вербенина.
«Эвакуационные выходы были без пандусов. Она села вниз и увидела, что стреляют. Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на нее», - рассказала она.
По словам девушки, возлюбленный в момент стрельбы прикрыл ее своим телом и таким образом спас ей жизнь. К сожалению, Максим Вербенин скончался на месте.
15-летняя девочка, работавшая в гардеробе, спасла людей
Еще один геройский поступок совершила школьница, которая подрабатывала в тот день в гардеробе концертной площадки. Как рассказала мама 15-летней Виктории Волчихиной, ее дочь вывела из зала десятки людей.
«В жизни она достаточно скромная, но, если происходят какие-то ситуации, она берёт себя в руки и начинает сразу действовать, как учили. И в школе, и дома мы каждый раз проговариваем, как себя вести в ЧС», — рассказала мать девочки.
Педагог по танцам спасла своих воспитанниц
В день теракта в соседнем павильоне от концертного зала проходили соревнования по танцам. Туда съехались дети со всей России. Как рассказала педагог Елена Губская, она уже собиралась выезжать из отеля, где останавливалась вместе с воспитанниками, как вдруг услышала хлопки.
«Потом начали бежать люди из других павильонов. Говорят, там лежат люди, там стреляют, там убитые. Ну, естественно, все в холле, в ресторане, все побежали. Я схватила своих детей под мышку, благо, я знаю этот отель и все выходы. Естественно, мы не пошли в лифт, а пошли на лестницу», — рассказала она.
Елена вместе с детьми забаррикадировалась в одном из номеров гостиницы, но, когда почувствовала запах гари, приняла решение бежать из укрытия на улицу.
В итоге женщину вместе с детьми подвезла до аэропорта пара, которая опоздала на злополучный концерт.
«Я в этой ситуации столкнулась с человечностью. То, что люди помогали, то, что наш народ настолько сплоченный, душевный и человечный, я ощутила на себе», — рассказала педагог.