Сергей Светлаков чудом спасся благодаря девушке-герою

Среди зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник» 22 марта, оказался шоумен Сергей Светлаков. Теперь эту дату он называет своим вторым днем рождения. Артисту удалось покинуть здание невредимым, однако, как он признался, тогда в зале он прощался с жизнью.

По словам Светлакова, все происходящее в тот день было адом. Он пришел на выступление музыкантов вместе с племянницей. Также к нему должна была присоединиться супруга, но она по счастливой случайности опоздала. Когда террористы вошли в помещение, Сергей был в ложе. Он рассказал, что людей расстреливали буквально в нескольких метрах от него. «Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор», - вспоминал артист.

Вместе с Сергеем в забаррикадированном коридоре прятались 20-30 человек. Самым страшным для них моментом было, когда соседнюю дверь стали взламывать. После этого повалил дым, и люди поняли, что нужно выбираться. Найти выход им помогла девушка-менеджер. Она открыла несколько дверей в фойе и предложила всем бежать. Благодаря ее смекалке всем удалось покинуть горящее здание и остаться в живых.

«Нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой», - поделился Сергей Светлаков.

15-летний школьник вывел из «Крокуса» более 100 человек

Героями «Крокуса» были и обычные школьники, которые не растерялись в трудной ситуации и смогли спасти много жизней. Среди них 15-летний подросток Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком. Когда террористы вошли в здание, он не убежал, а в первую очередь подумал о других.

По словам самого юноши, он осознавал, что, если уйдет, то сотни людей погибнут. Поэтому, следуя инструкциям на случай чрезвычайного происшествия, онсмог вывести на улицу несколько десятков человек.

Сначала толпа, организованная подростком, побежала в тупик в сторону туалета. Но потом Исламу удалось найти узкий проход на территорию «Крокус Экспо». Оттуда люди через служебное помещение выбрались наружу.

Сам школьник после произошедшего признался журналистам, что героем себя не считает. Но иначе посчитал рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ). Узнав историю Халилова, он перевел ему миллион рублей. Кроме того, мальчика познакомили с футболистами клуба «Спартак», и каждый спортсмен выразил ему благодарность за спасение людей.

Звезда «Голос. Дети» спас маму во время теракта

Еще один героический поступок совершил экс-участник вокального шоу «Голос. Дети». Рутгер Гарехт спас свою маму от террористов, и благодаря ему они оба смогли благополучно выбраться из «Крокус Сити Холла».

Сестра молодого певца Юлия рассказала, что он очень ждал концерт «Пикника», так как был фанатом. Вместе с ним на него пошла мама Лариса. Но увидеть выступление им не довелось. Когда началась стрельба, они находились в фойе. Они услышали грохот, а затем увидели бегущих в панике людей. Поняв, что происходит что-то страшное, Рутгер с мамой решили искать выход. На тот момент террористы были совсем рядом. Вместе с другими перепуганными людьми они нашли нужный проход, но Ларису зажало толпой.

Поняв, что мама сама не сможет выбраться, Гарехт вернулся за ней и, растолкав остальных, вывел на улицу. Сама женщина призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о произошедшем. По ее словам, убегая, она видела тела людей, которые так и не смогли выбраться.