Семейный бизнес с миллиардной выручкой: что известно о владельцах «Крокус Сити Холла» Аразе и Эмине Агаларовых, где произошел теракт
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22 марта 2024 года группа вооруженных лиц ворвалась в «Крокус Сити Холл». Нападавшие открыли огонь по посетителям, а после подожгли концертный зал. Пожарным удалось локализовать возгорание, но его последствия оказались разрушительными: верхние этажи здания почти полностью уничтожены. Спасатели МЧС до сих пор разбирают завалы, под которыми находятся тела погибших. Трагедия, произошедшая в подмосковном Красногорске, потрясла и в то же время объединила весь мир.
О том, как создавался «Крокус, кто его владельцы и в каком состоянии находится площадка после теракта, — рассказывает сайт «Страсти».
Строительство «Крокус Сити Холла»
Идея создания крупного выставочного центра в Красногорске принадлежит предпринимателю Аразу Агаларову, владельцу компании Crocus Group. Изначально Араз планировал построить комплекс с казино, однако от затеи пришлось отказаться в связи с запретом на игорный бизнес. В итоге предпринимать изменил проект и вместо казино построил выставочный центр и концертный зал.
Строительство ТРК длилось с 2000 по 2009 года. В центре «Крокуса» установили сцену, спроектированную с учетом последних требований индустрии развлечения. За счет передвижных трибун зал мог менять вместительность с 2200 до 9500 человек. Это сделало «Крокус» универсальной площадкой: здесь могли проходить как камерные мероприятия, так и масштабные концерты. Агаларов потратил на реализацию проекта 70 млн долларов.
Торжественное открытие площадки состоялось 25 октября 2009 года. В этот день в «Крокусе» прошел вечер памяти Муслима Магомаева, с которым был знаком Араз и в честь которого был назван концертный зал.
Что известно о владельце «Крокуса» Аразе Агаларове
Араз Агаларов родился в Баку в 1955 году. В 1983 году он переехал в Москву и поступил в Высшую школу профсоюзного движения. Через пять лет Араз открыл свой первый бизнес — торгово-закупочный кооператив «Шафран». Предприятие занималось поставкой сувенирных товаров в Duty-free московских аэропортов. Помимо этого, бизнесмен организовывал выставки. На заработанные деньги он открыл международную компанию Crocus International.
Спустя время Агаларов приобрел сеть ТРК Vegas, модные бутики и жилой комплекс Agalarov House. По данным за 2020 год, состояние Араза оценивалось в 1,7 млрд долларов.
Агаларов преуспел и в личной жизни. Предприниматель женат на однокласснице Ирине, которая ему родила сына Эмина и дочь Шейлу. Известно, что какое-то время семья проживала в США.
Что известно об Эмине Агаларове
Единственным сыном Араза Агаларова является Эмин Агаларов — певец, композитор, народный артист Азербайджана, который умело совмещает музыкальную карьеру с предпринимательством. В период с 1994 по 2001 год жил в США, где проходил обучение в престижном колледже Мэримаунт Манхэттен и впоследствии получил степень «Бизнес-менеджмент в области финансов».
В 2006 году Эмин представил свой дебютный музыкальный альбом Still. В 2012 году стал специальным гостем на конкурсе «Евровидение», который проходил в Баку. Вдобавок Агаларов-младший является одним из организаторов популярного музыкального фестиваля «Жара».
Подобно отцу, Эмин владеет множеством различных бизнесов. Согласно данным «СПАРК Интерфакс», Агаларов-младший выступает владельцем или совладельцем 67 российских компаний. Основной доход музыканту приносит компания Agalarov Development. В числе проектов компании — курорт премиум-класса Sea Breeze Resort, сеть ресторанов Restaurants by Emin Agalarov, сеть фитнес-клубов Crocus Fitness и салонов Crocus Fitness SPA, модельное агентство Zhara Models и прочие.
Кроме того, многие бизнес-проекты Эмина напрямую связаны с Crocus Group, где он до мая минувшего года являлся первым вице-президентом и курировал ресторанное направление, ретейл, «Крокус Сити Молл», «Крокус Сити Холл» и ТРК Vegas. Ключевым детищем музыканта служит экосистема «Жара», в которую входит свыше десяти различных проектов. Самый известный из них является ранее упомянутый фестиваль «Жара», который на ежегодной основе проводится в разных городах и странах — в Баку, Дубае, Сочи и Москве.
К не самым профильным активам Агаларова, по данным «СПАРК Интерфакс», относится клиника стоматологии и косметологии Confident, которая расположена в ТРК Vegas Crocus City в Красногорске. Совокупная выручка всех зарегистрированных на Эмина Агаларова компаний в 2021 году составила 3,4 млрд рублей.
Личная жизнь Эмина Агаларова
Первой женой Агаларова-младшего стала дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла Алиева, вместе с которой они воспитывают троих детей. Супруги, прожив вместе почти 10 лет, в 2015 году объявили о своем расставании.
Второй супругой Эмина стала российская модель Алена Гаврилова. Пара узаконила свои отношения в 2018 году, тогда же красотка подарила наследнику одного из богатейших людей Азербайджана дочь. В 2020-м Эмин, в разгар вспышки коронавируса, признался, что их счастье с Гавриловой продлилось недолго – пара решила развестись.
Тем не менее летом 2022 года Агаларов сошелся с моделью, подарив их союзу вторую жизнь.
Реакция владельцев «Крокуса Сити Холла» на теракт
Эмин Агаларов прибыл на место происшествия через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. По словам Эмина, он провел в здании полчаса: за это время Агаларов, его охранники и сотрудники МЧС прошли все эвакуационные коридоры и попытались спасти тех, кто уцелел от террористов.
«Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно», — рассказывал артист изданию РИА Новости.
Также он отметил, что во время теракта системы безопасности и пожаротушения работали в штатном режиме. Благодаря этому здание обрушилось только через 6 часов после «страшнейшего пожара», а некоторые помещения и вовсе уцелели.
«Некоторые помещения остались целыми, не сгорели. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла. Система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться», — говорил Эмин изданию РИА Новости.
Араз Агаларов также был на месте теракта. Бизнесмен считает, что служба безопасности была бессильна против злоумышленников, которые стреляли из автоматов на поражение. «Это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности?» — цитирует РБК предпринимателя.
Араз считает, что произошедший теракт — «страшнейшая трагедия» за последние 20 лет.
Реакция общественности на теракт в «Крокус Сити Холле»
Продюсер Яна Рудковская в числе первых отреагировала на трагедию в Красногорске. В Telegram-канале Яна раскритиковала охранников, которые, по ее мнению, не справились со своей задачей.
«Зрители боролись, а где была охрана? Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей. Нужно, чтобы все мероприятия охраняли только профессиональные люди, а не пузатые дяди-сторожа, которых самих охранять надо», — высказалась продюсер.
Такого же мнения придерживается глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин. Виталий считает, что Агаларовы должны достать «кубышки с деньгами», взять на себя организацию похорон и помочь семьям погибшим. Более того, Бородин убежден, что в смерти людей виновны бизнесмены, которые забыли про меры предосторожности.
«Предлагаю Агаларовым не клянчить как цыгане у государства субсидии. Кто-то из артистов начал вам выражать слова поддержки. Какая здесь может быть поддержка? Вы зарабатываете миллиарды рублей, а безопасность людей не обеспечиваете», — написал Виталий в Telegram-канале.
Психолог Вероника Степанова дала более резкий комментарий. По ее мнению, Агаларовы должны понести полноценное наказание за то, что не обеспечили безопасность людей.
«Прошу заметить, на себе миллиардеры Агаларовы не экономят, ездят на Rolls-Royce, летают на частных самолетах и живут в роскошных дворцах. При этом их личная безопасность организована на высочайшем уровне. Даже интересно, Агаларовы получат административный штраф или всё-таки полноценное наказание?» — высказалась психолог в Telegram-канале.
Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»
Согласно последним данным Следственного комитета, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли по меньшей мере 137 человек, трое из которых – дети. Число пострадавших в результате ЧП превысило отметку в 150 человек.
Вскоре после теракта владеющая «Крокус Сити Холлом» Crocus Group сообщила о планах восстановить концертный зал.
«Наша компания работает более 30 лет, а в стенах концертного зала “Крокус Сити Холл”, носящего имя великого музыканта Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне. Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», - говорилось в заявлении на сайте компании.
В Союзе торговых центров (СТЦ) России подсчитали, что реконструкция «Крокуса» после ЧП начнется не раньше весны 2025 года. Сумма ущерба составила от 6 до 12 млрд рублей, однако точные цифры специалистам удастся назвать после обследования здания.
Уточняется, что в результате пожара пострадало порядка 13 тысяч квадратных метров «Крокуса». Для восстановления необходимо демонтировать до основания практически все конструкции и возвести их заново, и на эти работы уйдет около года. При этом для отстройки концертного зала в Красногорске потребуется около четыре-пяти лет.
Может ли грозить наказание владельцам «Крокус Сити Холла»?
В свою очередь адвокат Сергей Жорин в интервью изданию «Страсти» признался, что владеющие «Крокус Сити Холлом» Агаларовы весьма добросовестно относятся к тому, что делают.
«Я многократно бывал в «Крокусе» на концертах своих любимых артистов и клиентов. Был там в различных зонах – VIP-сектор и ресторан Backstage. Обращал внимание, что все сделано по уму, это действительно очень удобная, и, на мой взгляд, лучшая концертная площадка не только в России, но и за ее пределами. Я предполагаю, что всё было сделано как положено», - отметил юрист.
Жорин уточнил, что соблюдение требований безопасности на концертной площадке проверит Следственный комитет России. Он также отметил, что не является сторонником преждевременных обвинений в чей-либо адрес.
«Люди сейчас обоснованно обозлены и возмущены, это можно понять. Нет никакой жалости к подонкам, которые все это сделали. И сейчас очень легко и просто разжечь ненависть в людях, указать им на какую-то цель, на которую они могут излить свое праведное негодование. Уверен, что Следственный комитет все детально изучит, после чего представит общественности свои выводы», - заключил он.