Личная жизнь Эмина Агаларова

Первой женой Агаларова-младшего стала дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла Алиева, вместе с которой они воспитывают троих детей. Супруги, прожив вместе почти 10 лет, в 2015 году объявили о своем расставании.

Второй супругой Эмина стала российская модель Алена Гаврилова. Пара узаконила свои отношения в 2018 году, тогда же красотка подарила наследнику одного из богатейших людей Азербайджана дочь. В 2020-м Эмин, в разгар вспышки коронавируса, признался, что их счастье с Гавриловой продлилось недолго – пара решила развестись.

Тем не менее летом 2022 года Агаларов сошелся с моделью, подарив их союзу вторую жизнь.

Реакция владельцев «Крокуса Сити Холла» на теракт

Эмин Агаларов прибыл на место происшествия через 40 минут после того, как прозвучали первые выстрелы. По словам Эмина, он провел в здании полчаса: за это время Агаларов, его охранники и сотрудники МЧС прошли все эвакуационные коридоры и попытались спасти тех, кто уцелел от террористов.

«Даже при работе сотен спасателей, за считанные минуты найти всех, кто прятался, было просто технически невозможно», — рассказывал артист изданию РИА Новости.

Также он отметил, что во время теракта системы безопасности и пожаротушения работали в штатном режиме. Благодаря этому здание обрушилось только через 6 часов после «страшнейшего пожара», а некоторые помещения и вовсе уцелели.

«Некоторые помещения остались целыми, не сгорели. Например, музей Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Хотя обычно при таких пожарах сгорает все дотла. Система пожарной безопасности сработала вовремя и двери были разблокированы. Именно благодаря этому многим людям удалось выбраться», — говорил Эмин изданию РИА Новости.

Араз Агаларов также был на месте теракта. Бизнесмен считает, что служба безопасности была бессильна против злоумышленников, которые стреляли из автоматов на поражение. «Это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами. Ну что может сделать служба безопасности?» — цитирует РБК предпринимателя.

Араз считает, что произошедший теракт — «страшнейшая трагедия» за последние 20 лет.

Реакция общественности на теракт в «Крокус Сити Холле»

Продюсер Яна Рудковская в числе первых отреагировала на трагедию в Красногорске. В Telegram-канале Яна раскритиковала охранников, которые, по ее мнению, не справились со своей задачей.

«Зрители боролись, а где была охрана? Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей. Нужно, чтобы все мероприятия охраняли только профессиональные люди, а не пузатые дяди-сторожа, которых самих охранять надо», — высказалась продюсер.

Такого же мнения придерживается глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин. Виталий считает, что Агаларовы должны достать «кубышки с деньгами», взять на себя организацию похорон и помочь семьям погибшим. Более того, Бородин убежден, что в смерти людей виновны бизнесмены, которые забыли про меры предосторожности.

«Предлагаю Агаларовым не клянчить как цыгане у государства субсидии. Кто-то из артистов начал вам выражать слова поддержки. Какая здесь может быть поддержка? Вы зарабатываете миллиарды рублей, а безопасность людей не обеспечиваете», — написал Виталий в Telegram-канале.

Психолог Вероника Степанова дала более резкий комментарий. По ее мнению, Агаларовы должны понести полноценное наказание за то, что не обеспечили безопасность людей.

«Прошу заметить, на себе миллиардеры Агаларовы не экономят, ездят на Rolls-Royce, летают на частных самолетах и живут в роскошных дворцах. При этом их личная безопасность организована на высочайшем уровне. Даже интересно, Агаларовы получат административный штраф или всё-таки полноценное наказание?» — высказалась психолог в Telegram-канале.