SHOT: экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения

Экс-адвокат Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Пашаева перевезли из Макеевки в столичную клинику с ранением ноги и контузией. Из-за полученной травмы он не может ходить. Пока медики не могут прогнозировать полное восстановление опорно-двигательной функции.

Напомним, что Эльман получил ранение под Угледаром. Он служил в одном подразделении с мужем Елены Блиновской.

Ранее жена получившего ранение в зоне СВО Эльмана Пашаева рассказала о его состоянии. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что муж Блиновской рассказал о попытках Минобороны разорвать с ним контракт.