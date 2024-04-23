Уехавший на СВО муж Блиновской рассказал о попытках разорвать контракт с ним
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Супруг Елены Блиновской, блогер Алексей Блиновский рассказал о попытках Минобороны разорвать с ним контракт о военной службе и попросил помощи у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Муж скандальной «королевы марафонов» обратился к Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжение контракта» Минобороны, которые, как считает Блиновский, являются незаконными.
Уехавший на СВО Алексей Блиновский ранее вложил 50 миллионов рублей в закупку беспилотников для российской армии, сейчас служит в составе Донецкого корпуса и занимается сбором БПЛА, а также организацией их логистики между подразделениями. Блогер подписал контракт с Минобороны РФ около месяца назад.
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Также Юрист Дмитрий Григорьев рассказал, что участие мужа Блиновской в СВО не поможет смягчить ее наказание.